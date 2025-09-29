Meer rechts betekent minder welvaart, de keuze is aan jou

De afscheidscolumn van Jaap van Duijn in De Telegraaf afgelopen zaterdag raakte precies de kern. Van Duijn, jarenlang hoogleraar economie en topman in de financiële wereld, schetst hoe de ruk naar rechts ons land economisch verzwakt. Zijn boodschap is even eenvoudig als ontnuchterend: meer rechts betekent minder welvaart.



Rechts presenteert zich graag als kampioen van economische groei en ondernemersklimaat. Maar in de praktijk betekent rechtse politiek vaak: wantrouwen tegen wetenschap, weerstand tegen vernieuwing en stilstand in plaats van vooruitgang. Innovatie, juist de motor achter economische groei, ontstaat niet uit angst en behoudzucht, maar uit durf en vertrouwen in verandering.



Van Duijn wijst op Duitse onderzoeken die aantonen dat inkomens onder populistische regimes structureel lager uitvallen dan onder meer vooruitstrevend beleid. Het is een les die we in Nederland ter harte moeten nemen. Wie kiest voor populisme, kiest niet alleen voor kortzichtigheid in bestuur en beleid, maar ook voor economische achteruitgang op de lange termijn.



We zien het al om ons heen: bezuinigingen op onderwijs en kennisontwikkeling, scepsis richting de energietransitie, en een politieke cultuur die liever teruggrijpt naar gisteren dan investeert in morgen. Dat alles komt met een prijs. Niet in de abstracte zin, maar in harde euro’s die werknemers, ondernemers en gezinnen zullen missen.



Jaap van Duijn eindigt zijn betoog met de woorden: “Meer rechts, minder welvaart.” Het is een waarschuwing die we niet mogen negeren. Want uiteindelijk draait het niet om politieke ideologie alleen, maar om de vraag: welk land laten we achter voor de volgende generatie? Een land dat kansen schept door innovatie, of een land dat zichzelf vastketent aan angst en achterdocht?



De keuze is aan ons.