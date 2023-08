Meer Kamerleden betekent niet meer vertrouwen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

Fractievoorzitters Laurens Dassen van Volt en Mirjam Bikker van de ChristenUnie pleiten samen voor het uitbreiden van het aantal Kamerleden in de Tweede Kamer. De Nederlandse politiek zou volgens de politici gebaat zijn bij uitbreiding van het aantal Kamerleden, onder andere door een betere lastenverdeling. Dit moet op den duur ook het vertrouwen in de politiek herstellen.

Een betere ondersteuning voor de Kamerfracties is inderdaad broodnodig vanwege de werkdruk in de Kamer. Of dit voorstel echter het beste middel daarvoor is, valt nog te bezien. Als het gaat om het herstellen van vertrouwen in de politiek, is deze maatregel echter irrelevant.

Denken dat meer Kamerleden concreet bijdraagt aan het vertrouwen in de politiek toont exact de zelfingenomenheid van de Haagse Bubbel aan. Het ligt niet aan de middelen die fracties en politici ter beschikking hebben. Herstel in vertrouwen ligt bij de vraag of politici betrouwbaar kunnen zijn, partijen zich aan verkiezingsbeloftes houden en of de problemen in het land worden opgelost.

Dat het toeslagenschandaal nog niet is opgelost, is niet te wijten aan een gering aantal Kamerleden, maar aan de politieke onwil van enkele partijen in de Kamer. Dat Pieter Omtzigt slachtoffer is geworden van de machtsgeile Haagse bestuurscultuur heeft niets met het aantal Kamerleden te maken. Dat oud-leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, bezwoer niet met Rutte in een nieuw kabinet te stappen en dat toch(!) deed, heeft evenmin met het aantal Kamerleden te maken.