Meer journalisten vermoord dan in 2021, voornamelijk door oorlog in Oekraïne Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dit jaar zijn er wereldwijd tot nu toe 67 journalisten vermoord vanwege hun werk. Dat meldt de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Vergeleken met vorig jaar, toen er 47 journalisten om het leven kwamen, is er sprake van een flinke stijging. Volgens de organisatie is dit toe te schrijven aan de oorlog in Oekraïne.

De journalisten die zijn overleden zijn correspondenten, verslaggevers, fotografen, cameramensen en assistenten. Volgens de bond is het aantal journalisten dat is vermoord gestegen vanwege de oorlog in Oekraïne, die twaalf journalisten het leven heeft gekost. Daarnaast heeft het terreurbewind van criminele organisaties in Mexico (elf doden) en het uiteenvallen van de openbare orde in Haïti (zes doden) bijgedragen aan de stijging. Bij uitzondering van oorlogsgebieden is Mexico het gevaarlijkste land ter wereld voor journalisten, laat de organisatie weten.

Op de dodenlijst van de IFJ staat Amerika op de eerste plaats met 29 doden, gevolgd door het Aziatisch-Pacifisch gebied waar 16 journalisten zijn vermoord. In Europa kwamen 13 journalisten om het leven, terwijl in het Midden-Oosten en de Arabische wereld het aantal vermoorde journalisten in een jaar tijd van 3 naar 5 steeg. De moord op Al Jazeera verslaggever Shireen Abu Akleh is bij dit cijfer meegerekend. Afrika staat onderaan de lijst met vier doden.

Het aantal journalistieke gevangenen is ook toegenomen. Volgens de bond zitten er nu wereldwijd 375 journalisten gevangen, 10 meer dan vorig jaar. Dat is het hoogste aantal sinds de IFJ twee jaar geleden begon met het bijhouden van het aantal gevangen journalisten. De meeste gevangenen zitten in China en Myanmar. Beide landen scoren zeer slecht op de wereldranglijst voor persvrijheid.

De IFJ noemt de toename van de moorden op journalisten ‘een grote bron van zorg en opnieuw een wake-up call voor regeringen over de hele wereld om actie te ondernemen ter verdediging van de journalistiek.’ Ook roept de organisatie de Verenigde Naties op tot actie. Het is volgens de bond tijd dat de VN ervoor gaat zorgen dat de onterecht gevangengenomen journalisten vrijkomen.