Meer geweld tegen journalisten in Duitsland: vooral rechtse motieven

Allard van Gent
Tekstschrijver en vertaler

Journalisten in Duitsland krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen, intimidatie en geweld. Nieuwe cijfers van de Duitse regering laten zien dat het aantal politiek gemotiveerde strafbare feiten tegen mediavertegenwoordigers duidelijk is toegenomen. In iets meer dan anderhalf jaar tijd registreerde de politie honderden incidenten, waarbij vooral rechtsextremistische motieven opvallen.

Gemiddeld 41 incidenten per maand

Tussen 1 april 2024 en 30 november 2025 werden in heel Duitsland 818 politiek gemotiveerde strafbare feiten tegen journalisten en mediaorganisaties vastgelegd. Daaronder waren 89 geweldsdelicten, zoals fysieke aanvallen of zware bedreigingen. Dat blijkt uit een antwoord van de Bondsregering op een zogeheten Kleine Anfrage (parlementaire schriftelijke vraag) van de fractie Die Linke in de Bondsdag.

Omgerekend gaat het om gemiddeld 41 gevallen per maand. Ter vergelijking: in 2023 lag dat aantal nog rond de 24 per maand. De stijging is daarmee aanzienlijk.

Vooral rechtse motieven

Volgens de politie kan ongeveer een derde van de geregistreerde feiten – 244 gevallen – worden toegeschreven aan het rechtsextremistische spectrum. Daarnaast werden 78 strafbare feiten gekoppeld aan linkse motieven. In 153 gevallen zagen de autoriteiten een buitenlandse ideologische achtergrond, terwijl 31 incidenten een religieus motief hadden.

De cijfers maken duidelijk dat journalisten steeds vaker doelwit zijn vanwege hun werk, vooral bij verslaggeving over politiek gevoelige onderwerpen, demonstraties en extremisme.

Oproep tot betere bescherming

David Schliesing, mediawoordvoerder van Die Linke in de Bondsdag, noemt de ontwikkeling verontrustend. Volgens hem heeft het geweld tegen mediaprofessionals een alarmerend niveau bereikt. Hij pleit ervoor dat zowel de federale overheid als de deelstaten meer doen om journalisten beter te beschermen en persvrijheid actief te waarborgen.

Waarschuwing van Reporter zonder Grenzen

Ook de internationale persvrijheidsorganisatie Reporter zonder Grenzen (RSF) slaat alarm. In het rapport Nahaufnahme documenteerde RSF voor 2025 in totaal 55 aanvallen op journalisten en redacties in Duitsland. In 2024 lag dat aantal nog hoger, met 89 geregistreerde incidenten.

Hoewel het aantal aanvallen licht daalde, benadrukt RSF dat de structurele dreiging tegen journalisten in Duitsland reëel blijft, vooral bij politieke verslaggeving en op straat.

