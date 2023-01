Meer geheime documenten aangetroffen in huis van Joe Biden, maar nog altijd niet vergelijkbaar met Donald Trump Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 318 keer bekeken • bewaren

Bij een nieuwe huiszoeking in de woning van de Amerikaanse president Joe Biden zijn opnieuw documenten gevonden die daar niet hoorden te liggen. Het gaat om zes nieuwe documenten, waarvan enkele als geheim waren bestempeld. Ook zijn er enkele handgeschreven notities meegenomen. Dat heeft een advocaat van Biden laten weten.

In totaal zijn er nu zo’n 18 documenten van Biden in beslag genomen die hij niet in bezit hoorde te hebben. Een deel daarvan uit zijn woning, een ander deel in een kantoor dat hij gebruikte in zijn tijd als vice-president onder Barack Obama. De meeste documenten stammen uit die periode, enkele andere uit de tijd dat hij senator was namens de staat Delaware. Wat de inhoud van de documenten is, is niet vrijgegeven. De advocaten hebben alleen gezegd dat het “in elk geval geen nucleaire geheimen” zijn.

Dat laatste was het geval met enkele documenten die in het bezit van oud-president Donald Trump werden aangetroffen. Hoewel op het eerste gezicht de situatie op elkaar lijkt – bij zowel Trump als Biden werden papieren aangetroffen die in het Nationaal Archief hoorden te liggen – is er een wereld van verschil tussen de twee zaken. De Republikeinse partij en de MAGA-aanhang schreeuwen echter moord en brand dat Biden niet even hard zou worden aangepakt door justitie.

De verschillen tussen de twee zijn groot. In het geval van Trump was het het Nationaal Archief dat ontdekte dat een groot aantal documenten ontbrak. Trump werd daarop gevraagd die alsnog in te leveren en kreeg daar enkele maanden de tijd voor. Hij weigerde. In het geval van Biden waren het zijn eigen advocaten die de eerste documenten aantroffen in een archiefkast van een niet lang in gebruik zijnde kantoor. Zij brachten zelf direct het Nationaal Archief op de hoogte dat de documenten niet gemist had.

Bij Trump werd na herhaaldelijke weigeringen een inval gedaan in zijn woning door de FBI. Daarbij werden meer dan 11.000 documenten in beslag genomen, waarvan zeker 300 topgeheim. Daarnaast werden meer dan vijftig dozen met fotomateriaal aangetroffen en was er ook bewijs van pogingen om sommige documenten te vernietigen. Bij Biden gaat het om minder dan twintig documenten die direct vrijwillig zijn afgestaan.

Wat er exact in de documenten staat, is niet duidelijk. Over de documenten van Biden is nog helemaal niets duidelijk, maar aangezien het Archief niet wist dat ze ontbraken, is de kans niet groot dat het om schokkende inhoud gaat. Donald Trump was onder meer in het bezit van documenten met informatie over het kernwapenarsenaal en de militaire capaciteit van een niet nader genoemd land.

Ook voor de mogelijke gevolgen is er een wereld van verschil. In beide gevallen is er een speciale gezant van het ministerie van Justitie aangesteld die de zaak onderzoekt. Bij Biden loopt het waarschijnlijk met een sisser af, aangezien er geen bewijs is dat hij de documenten opzettelijk achterhield en volledige medewerking verleende aan het onderzoek. Daarnaast is het traditie dat een zittende president niet wordt aangeklaagd, iets waar vooral Donald Trump veel profijt van heeft gehad. Voor Trump gaat die vlieger niet op. Hij riskeert aanklachten wegens het moedwillig ontvreemden en achterhouden van geheime informatie en het belemmeren van de rechtsgang. Ook riskeert hij een aanklacht wegens het vernielen van overheidsdocumenten.