‘Meer dieren in Nederland? Bouw de Oostvaardersplassen vol met schuren’

We zitten in een pandemie, waarschuwt Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. “Niet die ene, die schijnt helemaal voorbij te zijn. Alle regels zijn inmiddels geschrapt. Gisteren werd zelfs bekendgemaakt dat met ingang van vrijdag de CoronaMelder-app niet meer werkt. Dat vond ik toch nieuws. Blijkbaar deed-ie het. Voor mijn gevoel hadden de meeste mensen bij die app de houding die Sigrid Kaag heeft bij MeToo-gevallen: ze kregen de meldingen wel, maar ze deden er verder niets mee.”

“Dat is natuurlijk een groot probleem. Overal beesten, allemaal enge ziektes, nergens antibiotica. De natuur is een rommeltje. Laten we ermee ophouden. Ik heb even zitten rekenen: als we de hele Oostvaardersplassen asfalteren en vol met schuren bouwen, is daar ruimte voor 8 tot 10 miljard kippen. Minder natuur en toch meer dieren, dat lijkt mij een win-win-situatie.”