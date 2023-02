Meer dan helft van mensen met long Covid blijkt een jaar na ziekte orgaanschade te hebben Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

Meer dan de helft van mensen die lijden aan langdurige Covid, of long Covid, heeft een jaar na de eerste symptomen orgaanschade. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers maken zich vooral zorgen over de invloed die langdurige Covid heeft op de algemene levenskwaliteit van mensen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder meer dan 500 patiënten. Zo’n 62 procent van hen had zes maanden na de eerste diagnose van het coronavirus last van orgaanstoornissen. Nog eens zes maanden later bleek uit MRI-scans dat 59 procent van de deelnemers nog steeds problemen had met één orgaan en 29 procent met meerdere organen. Wel was in het tweede half jaar een vermindering van de symptomen opgetreden.

Opvallend aan het onderzoek is dat ook veel mensen die niet of nauwelijks ziek werden van het coronavirus, kampen met ernstige gevolgen van het virus, variërend van extreme kortademigheid tot verminderde cognitieve functies. Slechts 13 procent van de deelnemers aan het onderzoek moest vanwege het coronavirus worden opgenomen in het ziekenhuis.