Meer dan 70 procent van de Britse pubs vreest winter niet te overleven als gevolg van energieprijzen

De Britse pubs verkeren in zwaar weer als gevolg van de energiecrisis. Een pub-eigenaar stelt dat voor de sector een "doomsday scenario" dreigt. Volgens een enquete van een vakblad vreest meer dan 70 procent van de eigenaren dat hun pub de winter niet overleeft. Nu al kampen de pubs met forse stijgingen. 35 procent heeft de kosten zien verdubbelen, 30 procent heeft een energierekening die het drievoudige is van het gebruikelijke niveau. Een uitbater vertelde aan Morning Advertiser dat de rekening maar liefst verzesvoudigd is. Ook de zaken die denken de prijsverhogingen aan te kunnen zitten in de problemen omdat energiebedrijven geen nieuwe contracten willen afsluiten. De horecasector wordt te risicovol geacht om zaken mee te doen.