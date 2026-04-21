Meer dan 1000 artiesten roepen op tot boycot van songfestival wegens deelname Israël

Een keur aan internationale artiesten, van Of Monsters and Men tot Sigur Rós, en oud-winnaars roept in een open brief op tot boycot van het Eurovisiesongfestival op 12 mei in Wenen. Israël is niet alleen druk met het uitmoorden van de Palestijnse bevolking en het bombarderen van burgers in andere landen, het land verpest het songfestival ook nog eens met geheime manipulatiecampagnes om hoog te eindigen in de eindstand. Daarnaast is de Israëlische delegatie berucht wegens het lastigvallen van andere artiesten.

De brief is een initiatief van 'No Music for Genocide'. Die organisatie voert actie voor een culturele boycot van Israël, omdat het land volgens de organisatie verantwoordelijk is voor genocide in Gaza. Eerder slaagde de organisatie er al in om artiesten te overtuigen hun muziek te blokkeren op streamingdiensten in Israël. Nu richten ze hun pijlen op het Songfestival. Heel wat grote namen scharen zich achter de oproep, onder wie Brian Eno, Massive Attack, Kneecap en Roger Waters. "Er zijn historische momenten waarop passieve stilte geen optie is", klinkt het in de brief. De ondertekenaars verklaren zich solidair met de Palestijnse oproep aan omroepen, crewleden en fans om het evenement links te laten liggen. (...) Ook voormalige Songfestivalwinnaars zoals Emmelie de Forest en Charlie McGettigan uiten scherpe kritiek op de European Broadcasting Union (EBU). Ze vinden het onbegrijpelijk dat Israël mag deelnemen, terwijl Rusland in 2022 wel werd geschorst. "Destijds zei de EBU dat de Russische aanwezigheid de competitie in diskrediet zou brengen. Toch wordt de huidige situatie in Gaza niet als voldoende beschouwd om diezelfde lijn door te trekken naar Israël", aldus de brief.

In een verklaring zegt de organisatie:

De muzikanten die de boycot ondersteunen, waaronder 13 uit Nederland zoals Sophie Straat, Goldband en Razeen, zeiden: “We prijzen de principiële terugtrekkingen van de Spaanse, Ierse, IJslandse, Sloveense en Nederlandse omroepen, en de vele nationale finalisten die weigeren naar Eurovisie te gaan. In navolging van artiesten die zich verzetten tegen onderdrukking in Zuid-Afrika, staan wij nu samen in die strijd.” Na de Algemene Vergadering werd door Israëlische media onthuld dat de Israëlische president Isaac Herzog “een intensieve diplomatieke lobbycampagne van maanden heeft aangevoerd die grotendeels achter de schermen plaatsvond,” bij Europese landen en omroepen om Israëls deelname te ondersteunen. Als reactie op dat nieuws zei José Pablo López , de voorzitter van de Spaanse omroep RTVE: “Israël manoeuvreerde maandenlang in de schaduw. Wat leek op een democratisch debat in Genève was slechts een farce die werd bekokstoofd in achterkamertjes… De regering van Israël zal het festival blijven gebruiken zoals het haar uitkomt.”

AVROTROS heeft al eerder besloten het festival niet uit te zenden en geen inzending te sturen. Daarop hebben de NOS en NTR besloten de uitzending voor hun rekening te nemen, tot groot ongenoegen van de officiële presentator Cornald Maas, meldde Villamedia.

“Voor wie er van een afstand naar kijkt, is dat niet erg helder en principieel”, zei hij in het Parool. “Spanje, Ierland en Slovenië zenden het festival niet uit. IJsland wel, maar de commentatoren blijven thuis. Bij de NOS pakken ze niet bepaald klein uit. Ze maken live-voorbeschouwingen en sturen een delegatie, inclusief twee commentatoren.”