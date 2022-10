Meer cholera door extreem weer, tekort aan vaccins Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Zeker acht landen in Afrika hebben te kampen met een cholera-uitbraken, meldt Deutsche Welle. Door extreem weer is er een grotere kans op een besmetting met de infectieziekte die meestal het gevolg is van vervuild drinkwater of voedsel.

Zo maken de Keniaanse autoriteiten zich grote zorgen dat aanhoudende droogte de uitbraak kan verergeren. Het watertekort zorgt immers ook voor een gebrek aan schoon drinkwater. Hulporganisatie Artsen zonder grenzen luidt de noodklok over de situatie in het vluchtelingenkamp Dadaab in het oosten van het land, waar 233.000 mensen wonen.

De grootste uitbraak in Afrika is het gevolg van te veel water. In Nigeria is er sprake van een stelle stijging van het aantal besmettingen als gevolg van overstromingen en zware regenval. Door de overstromingen komt de cholerabacterie makkelijker in waterbronnen en rivieren terecht. Vorige maand raakten zo meer dan 4.000 Nigerianen besmet. Tachtig mensen overleden.

De problemen in Nigeria worden verergerd door het geweld van de islamitische fundamentalisten van Boko Haram. In het noorden van het land zijn veel mensen daarvoor op de vlucht geslagen. Deze vluchtelingen hebben vaak geen toegang tot fatsoenlijke sanitaire voorzieningen.

Een extra complicatie vormt het wereldwijde tekort aan choleravaccins. Een week geleden kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan dat mensen die in aanmerking komen voor de vaccinatie, voorlopig maar een prik krijgen in plaats van de gebruikelijke twee.