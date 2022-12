‘Meer blauw op straat geeft mij juist een onveilig gevoel’

Wim Groeneweg van politiebond ACP wil dat eredivisiewedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Zo blijven er meer agenten over om in de wijken te patrouilleren. Druktemaker Marcel van Roosmalen wordt er agressief van. “Ga jezelf nuttig maken Wim Groeneweg. Ga de straat op, luilak.”

“Er is al jaren zo weinig politie bij het betaald voetbal aanwezig dat je daar geen wijken mee kunt vullen. De meeste van hun taken worden moeiteloos overgenomen door vrijwilligers in fluorescerende jassen. Die heten stewards. Risicowedstrijden worden, omdat de politie het niet aan kan, al jaren zonder uitsupporters georganiseerd. Wat goedbeschouwd een klap in het gezicht is van iedereen, en dat is de overgrote meerderheid, die zich wel weet te gedragen.”