Medische keuringen CBR leggen onnodige druk op overbelaste zorgsector Opinie

Antonie Kerstholt

Wachttijden voor reguliere zorg worden langer door beslag CBR op schaarse artsen

De geldigheidsduur van een Nederlands rijbewijs is altijd tijdelijk en een rijbewijs moet om de zoveel jaar verlengd worden. Voor gezonde rijbewijshouders een simpele procedure met een relatief korte doorlooptijd. Voor zieke rijbewijshouders met één of meerdere diagnoses vaak een ingewikkelde complexe procedure, met veel te nemen medische hobbels. Terechte hobbels vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en de beoordeling van rijvaardigheid en rijgeschiktheid.

Ook een kostbare procedure voor patiënten met weinig geld. Met een beetje pech kan dat snel oplopen tot honderden euro’s aan administratiekosten en kosten van artsen en medisch specialisten. Voor rijbewijshouders met een karig inkomen een grote financiële hobbel.

De huidige procedures voor medische keuringen hebben aantoonbare nadelen die niet meer opwegen tegen de voordelen. Zorgbehandelaars van zieke rijbewijshouders mogen zelf niet een oordeel uitspreken over de mate van rijvaardigheid en rijgeschiktheid van hun eigen patiënten. In de kern een prima uitgangspunt als er meer dan voldoende artsen en specialisten in de zorg werkzaam zouden zijn en wachtlijsten tot het verleden zouden behoren.

Anno 2025 weten we dat het grootste probleem in de zorg de krapte aan personeel is, waaronder artsen en specialisten. Aan lange wachtlijsten zijn we al jaren gewend. Door de vergrijzing zal het reguliere beroep op huisartsen en specialisten alleen maar groter worden en daar bovenop zullen door diezelfde vergrijzing, inclusief de 75+ keuringen, de medische keuringen vanuit het CBR deze wachtlijsten alleen maar verder doen oplopen.

Het doel is om de verkeersveiligheid van het gemotoriseerd verkeer te kunnen borgen. Een illusie! Als rekening wordt gehouden met het vermoedelijke aantal patiënten dat bewust, om een keuring te ontlopen, de eerste stap van het juist invullen van een gezondheidsverklaring, aan hun laars lapt. Om verschillende redenen. De kosten, de onzekerheid of met het doorlopen van de medische procedures het rijbewijs wel verlengd zal worden en de door hen ingeschatte geringe kans dat ze bij een ongeval door de mand zullen vallen. Het toebrengen van letselschade of erger bij onschuldige slachtoffers wordt gemakshalve maar voor lief genomen.

Ook de vergrijzing in combinatie met zelfredzaamheid verhogen het aantal bewuste fraudeurs. Omdat voor steeds meer ouderen het bezit van een eigen auto met rijbewijs inmiddels een noodzaak is geworden om zelf nog mobiel te zijn voor artsenbezoek en de boodschappen. De groep jongeren met een medische beperking die voor hun werk afhankelijk zijn van een rijbewijs kunnen wellicht ook tot voornoemde groep potentiële fraudeurs gerekend worden.

Kortom: zo wordt het doel van de CBR-keuringen om de verkeersveiligheid te kunnen borgen, voorbij geschoten. Zeker als rekening wordt gehouden met alle ontsnappingsmogelijkheden van rijbewijshouders om medische keuringen te kunnen omzeilen. De huidige regelingen lokken dat misbruik ook uit.