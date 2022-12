Medici slaan alarm, kinderziekenhuizen in Duitsland en België bereiken maximumcapaciteit Nieuws • 01-12-2022 • leestijd 3 minuten • 2541 keer bekeken • bewaren

De Duitse organisatie voor intensive care en spoedeisende hulp Divi waarschuwt voor een "rampzalige situatie" op de intensive care afdelingen voor kinderen. Een golf aan RSV-besmettingen (respiratoir syncytieel virus) dreigt de zorg te overspoelen. Die besmettingen zijn er ieder najaar maar de ziekenhuizen kampen momenteel met een tekort aan bedden en personeel. Het RSV-virus is zeer besmettelijk en verspreidt zich via de lucht door hoesten, niezen of de neus snuiten en veroorzaakt onder meer bronchiolitis.

Divi-hoofd Florian Hoffmann heeft verklaard dat een ziek kind van Hannover naar Maagdenburg overgebracht moest worden omdat er geen bedden meer beschikbaar waren. "Mijn collega's hebben 21 klinieken afgebeld," aldus een betrokken arts.

Het kind kampte met een RSV-besmetting, die op jeugdige leeftijd de dood tot gevolg kan hebben. Ook moeten door de drukte andere kinderen op dringend noodzakelijke behandelingen wachten. Zo is er het voorbeeld van een kindje dat al drie dagen op een hartoperatie wacht. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen nu zes tot zeven uur op de SEH moeten wachten voordat ze geholpen worden.

Volgens sommige deskundigen kampt de zorg nu met een overvloed aan jonge patiëntjes omdat door de lockdown en andere coronamaatregelen kinderen weinig met elkaar in contact zijn geweest en daardoor onvoldoende weerstand hebben opgebouwd.

Door gebrek aan bedden brengen kinderen nu soms dagenlang door op de Spoedeisende Hulp. "We staan op het punt van breken," stelt hoofd van het Dritter Orden Passau kinderziekenhuis. De meeste patiëntenkamers zijn al dubbel bezet, er zijn te weinig monitoren en er is een gebrek aan beademingsapparatuur. Een andere betrokken beschrijft de situatie op de expat site The Local: "Sommige patiëntenkamers zien er uit als opslagruimtes waar je letterlijk over de bedden moet kruipen om bij een ziek kind te komen."

Er worden verschillende oplossingen aangedragen om de problemen acuut en op de lange termijn te verhelpen. Zoals bijvoorbeeld het overplaatsen van personeel van afdelingen voor volwassenen. Maar ook moet er meer geïnvesteerd worden in medische voorzieningen voor kinderen. Dat gebeurt onvoldoende omdat gezondheidszorg is onderworpen aan marktwerking en dergelijke investeringen niet lucratief zijn. "Dat de levens van kinderen nu in gevaar zijn, is de verantwoordelijkheid van politici," aldus de woordvoerder van de bond voor kinderartsen.

In België speelt hetzelfde probleem, meldt de VRT:

"Het aantal patiënten met bronchiolitis is dit jaar hoger dan andere jaren", zegt Stephane Moniotte, hoofd van de pediatrische afdeling van het UZ Sint-Lukas en lid van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde. "Deze patiënten zijn zuurstofafhankelijk, wat betekent dat de spoedeisende hulp snel overspoeld wordt. We hebben het echt moeilijk. Jonge patiënten onder de twee jaar met ademhalingsproblemen komen met tientallen tegelijk in de wachtkamers en we hebben moeite om ruimte te vinden voor deze kinderen."

In drie Brusselse ziekenhuizen zijn al geen bedden meer beschikbaar voor kinderen. Ook in andere steden nadert het water de lippen. De crisissituatie doet denken aan de covid-19-pandemie, zij het op een andere schaal omdat slechts een deel van de bevolking erdoor wordt getroffen, schrijft de VRT.