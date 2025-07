Mediamagnaat en SP’er van het eerste uur Derk Sauer overleden

Uitgever, journalist en vooraanstaand SP-lid Derk Sauer is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Het Parool, de krant waarvoor hij tot voor kort schreef over Rusland, bekendgemaakt . Hij overleed aan de gevolgen van een ongeluk met zijn zeilboot vorige maand.

Sauer werkte onder meer voor de Nieuwe Revu. In de jaren tachtig was hij hoofdredacteur van het toen zeer succesvolle weerkblad. Sauer deed zeker aan het begin van zijn loopbaan aan participerende journalistiek. Tijdens het maken van een reportage over de burgeroorlog in Noord-Ierland hielp hij de IRA bijvoorbeeld met het smokkelen van wapens. “Ik was eerst revolutionair met een pen en daarna journalist die over revoluties schreef”, aldus Sauer.