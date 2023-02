‘Media worden gedomineerd door landverraders, behalve Ongehoord Nederland’

Geert Wilders kent mensen die al 21 jaar op een wachtlijst voor een huurwoning staan. “Mensen van ons eigen volk. We weten weinig van deze mensen, behalve dat ze bij ons volk horen”, zegt Marcel van Roosmalen. De Druktemaker legt uit hoe geweldig ons eigen volk is. “Wij houden van Hollandse pot. Ons volk is de Fata Morgana van de Efteling. Ons volk is carnaval, Nederlands elftal, kaas, bier, barbecue. De beste Nederlanders, de oer-Nederlanders, vind je in gebieden waar nog weinig vermenging met niet-Nederlanders is geweest. De sterkste loten van de stam vind je in Katwijk, Venlo en natuurlijk in Volendam.”