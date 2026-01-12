Media weer naar de rechter om BBBeroepsblokkeerder Femke Wiersma te dwingen om informatie te verstrekken Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 578 keer bekeken Bewaren

Al sinds 2022 proberen Follow the Money, Omroep Gelderland en NRC informatie te krijgen over de meest recente dieraantallen van boerenbedrijven. Toenmalig minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie) besloot dat de media die gegevens moesten krijgen, maar zijn opvolgster Femke Wiersma (BBB) draaide dat besluit terug.

In september vorig jaar stelde de Raad van State de media in het gelijk: Wiersma moet de gegevens verstrekken. De BBB-minister besloot echter alleen de gegevens van jaren geleden de geven. Toen de media ook om recentere gegevens vroegen, blokkeerde ze de vrijgave daarvan. Als het aan Wiersma ligt, moeten de media weer van voren af aan beginnen. En dus tekenen de media maar weer hoger beroep aan tegen het besluit van de minister die weigert zich aan de wet te houden.

De media constateren dat Wiersma de uitspraak van de Raad van State naast zich neerlegt. De uitkomst van de ellenlange procedure is immers al bekend: de BBB’er moet de gevraagde stikstofgegevens altijd openbaar maken.

“Deze houding van de minister maakt vrije nieuwsgaring onmogelijk”, stellen de hoofdredacties van Follow the Money, Omroep Gelderland en NRC. “Het is niet eerder voorgekomen dat de Nederlandse overheid op deze manier juridische procedures inzet als wapen tegen de journalistiek”, aldus advocaat Leon Mensink, die de media bijstaat.