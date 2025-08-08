Media spannen kort geding aan tegen rechtsstaathater Femke Wiersma Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

NRC, Follow the Money en Omroep Gelderland spannen een rechtszaak aan tegen demissionair BBB-minister Femke Wiersma. De BBB’er traineert nu al geruime tijd de openbaarmaking van stikstofgegevens die haar voorganger Piet Adema en de uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) juist wilden vrijgeven. Ook de rechter bepaalde dat de journalisten gewoon toegang moeten hebben tot de gegevens.

De media willen aan de hand van de uitstootgegevens van Nederlandse veehouderijen onderzoek doen naar de (in)effectiviteit van het stikstofbeleid. Het eerste verzoek om de informatie te verstrekken dateert al van eind 2022.

De rechtbank Overijssel oordeelde al dat Wiersma “misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden” door het verstrekken van de informatie te blokkeren. Vorige week kondigde de BBB’er aan dat ze in beroep wil gaan tegen die uitspraak. Haar ambtenaren hadden geadviseerd om dat niet te doen.

NRC schrijft: “Wiersma wil de Woo-procedure opnieuw uitvoeren en iedere veehouder in Nederland aanschrijven, zij zegt zich zorgen te maken over de privacy van veehouders en hun gezinnen. Herhaling van het onderzoek zou volgens een schatting van ambtenaren van het ministerie een vertraging van zes maanden tot een jaar veroorzaken en tussen de 5 en 14 miljoen euro kosten.”

Net als haar partij en andere ultrarechtse politici zoals Donald Trump heeft Wiersma weinig op met de rechtsstaat. Telkens weer kiest ze ervoor om haar hakken in het zand te zetten en zo min mogelijk te doen met rechterlijke uitspraken.

“Het niet publiceren van de gevraagde informatie is onrechtmatig”, stellen hoofdredacteuren Patricia Veldhuis (NRC), Sandrina Hadderingh (Omroep Gelderland) en Harry Lensink (FTM). “We kunnen er blijkbaar niet op vertrouwen dat deze minister zich aan de wet houdt.”