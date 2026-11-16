Media moeten VVD-framing niet volgen, maar ontmaskeren Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 293 keer bekeken • Bewaren

Als ik (uit de mond van een VVD’er) het woord ‘ondernemer’ hoor, grijp ik naar mijn…

Neen, ik heb geen revolver. Maar tijdens het circus rond de belastingplannen wisten Yeşilgöz en Brekelmans niet van ophouden over hun ‘ondernemer’. De opname van het amendement Pro/Volt in de belastingwetten zou Nederland meer bedreigen dan Poetin, met name onze ‘ondernemers’.

Extreemrechts, waartoe de VVD onder Yeşilgöz is gaan behoren, gebruikt graag de omvolkingsdreiging. Die bevat twee elementen. De bekendste is die dat vreemdelingen onze cultuur overnemen. De andere kant van dit proces is de vlucht van de autochtone bevolking. Bijvoorbeeld CIDI en het Centraal Joods Overleg schreeuwen onophoudelijk dat door de toenemende kritiek op Israël – die volgens hen uiteraard door en door antisemitisch is - steeds meer Joden uit Nederland vluchten. De VVD schreeuwt dat de door Pro/Volt geamendeerde belastingplannen ondernemers massaal en onontkoombaar Max Verstappen achterna zullen jagen. ‘Wegreis op wegreis.’ Ja, leugen op leugen.

Want wat is de werkelijke schade van de door de Tweede Kamer aangenomen plannen voor ondernemers? ‘Peanuts’, respectievelijk ‘klein bier’, constateerden economen Mathijs Bouman en Bas Jacobs. Schreeuwde het VNO/NCW moord en brand? Neen. Dat wil vooral stabiliteit.

Het gaat de VVD dus om iets anders, namelijk het principe dat per definitie de gewone Nederlandse burger betaalt, opdat de rijken – ik heb het niet over welvarenden of ‘mensen in goeden doen’ – en de grote bedrijven worden ontzien en het liefst ook zoveel mogelijk door de overheid worden gefacilieerd.

Tijdens het circus rond de belastingplannen stelde Brekelmans dat ook met zoveel woorden. Zijn VVD wil niet alleen zo weinig mogelijk belasting voor rijken en ondernemers. Ten bate van een zo groot mogelijke economische groei eiste Brekelmans conform VNO/NCW nog weer eens minder regels die het verdienmodel van rijken en ondernemers hinderen. Brekelmans noemt dat ‘vrijheid’. Met uiteraard een kleinere overheid, het ideaal van de neoliberalen.

Wat is een kleinere overheid? Een die voor de ‘ondernemer’ bezuinigt op controle, handhaving, privacy, onderwijs, zorg, cultuur, uitkeringen en ontwikkelingshulp. Hiervoor kiepert zij gecompliceerde en dure taken over de schutting naar provincies en gemeenten. Met uiteraard minder budget. Resultaat: groeiende problemen aldaar in alle denkbare vormen van zorg, in onderwijs en cultuur. En met name op het niveau van gemeenten het gebrek aan (financiële) middelen om zich in Slapp-processen – een juridische intimidatietactiek van de grote spelers - te kunnen verdedigen. De gemeenten moeten ook het groeiend aantal arbeidsmigranten – zonder dak en inkomen - opvangen dat door werkgevers wordt gedumpt.

‘Ondernemers’ moeten minder last van regels hebben, want ze willen met zo weinig mogelijk kosten zoveel mogelijk verdienen. Werknemers, omgeving, klimaat, klanten, allemaal ondergeschikt aan winstmaximalisatie. Met aandeelhouders ligt het natuurlijk geheel anders, die moeten immers worden vertroeteld.

Daarom moet Nederland een belastingparadijs blijven en zoveel mogelijk buitenlandse private equity aan te trekken. En kom maar op met uw distributie- en datacenters!

Theater en framing

Wie bij een kabinetscrisis breekt, betaalt, luidt het gezegde. Maar dan moet het wel duidelijk zijn wie breekt. Deze dagen tuinen veel media in het theater van de VVD. Dat lijkt op het bekende boerentheater van de laatste jaren. ‘Overvallen!’ ‘Verraden!’ ‘Ons overkomt een ramp! Onlangs klaagde een boer in de krant dat hij zojuist had ontdekt dat zijn bedrijf aan een Natura 2000 gebied grensde. Zojuist ontdekt? Zijn situatie was al zo in 2009.

Inclusief alle verdraaiingen, halve waarheden en leugens werd de theatrale framing van de VVD over het verzwakte amendement van Pro/Volt dat ondersteund door CDA en D66 werd, nog eens verder opgeblazen en ingevuld door de toxische querulanten van JA21, FvD, SGP, BBB, de ‘groepen’ Keijzer en Markuszower en een horrorclown van de PVV. De VVD was ‘vernederd, vertrapt, verraden en bedrogen’. De premier ‘totaal incompetent’ gebleken en zo voort.

Alsof het compromis tussen Pro/Volt, CDA en D66 uit de lucht kwam vallen als een donderslag bij een heldere hemel.

Journalisten en deskundigen – een klein aantal heeft dat ook gedaan, zie Joop – behoren framing en theater te toetsen aan de feiten. Die liegen er niet om.

De werkelijke donderslag bij heldere hemel kwam vlak na het aantreden van het kabinet-Jetten. Minister van Financiën Eelco Heinen trok toen namelijk zijn Wet werkelijk rendement box 3 weer in, die goedgekeurd was door de Tweede Kamer. De dagen van de triomfantelijke VVD-billboards langs ’s heren wegen. Dus reeds vanaf de start intimideerde de VVD haar coalitiepartners.

Maar ja, D66 was nipt de grootste partij geworden en mocht de premier leveren. De eerste D66-premier! En het CDA heeft altijd al een aantal politieke standpunten met de VVD gedeeld.

Het mini-kabinet zou slagvaardig en ruimhartig meerderheden zoeken ‘over links en over rechts’. Maar de buitenlandse politiek werd puur VVD. Blijvende trouw aan Israël. In de VN voor het eerst sinds dertig jaar niet stemmen tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba.

Pro kreeg een paar kleine concessies, maar rechts een migratiebeleid dat erger was dat dat van Schoof. Asielzoekers naar Rwanda bijvoorbeeld.

Omvangrijk sinterklaascadeau voor miljonairs

De Raad van State had forse kritiek op de belastingplannen, met name rondom box 3. Net als de banken. Maar boer Heinen ploegde voort. De coalitiepartijen spraken met de oppositie over de belastingplannen. Maar Heinen onderhandelde daarnaast, in zijn eentje, met SGP, JA21 en wat leidde tot een knetterrechts plan. Dat ging gelukkig de coalitiepartijen D66 en CDA te ver.

Dan krijgen we woensdag 12 november, het theater van Yeşilgöz. ‘Overvallen!’ ‘Verraden!’ ‘Nederland overkomt een ramp! De dag later herhaald door haar fractieleider Brekelmans, die een bom legde onder het kabinet. Hij chanteerde zijn coalitiepartners door te dreigen tegen het geamendeerde belastingplan te stemmen.

Het plan dat zo ‘urgent’ was. Het plan van zijn partijgenoot Heinen.

Achter de schermen bleek het nog erger. De VVD benaderde ook andere partijen om tegen haar eigen plan te stemmen. Zo onderhandelde ze daarover met Denk-leider Stephan van Baarle en daarbij bleek ook Heinen betrokken.

Zijn eigen zo ‘uiterst urgente’ belastingplan is met steun van Pro, Volt, PvD, CU, D66 en CDA aangenomen. Met een wijziging die volgens economen ‘peanuts’ en ‘klein bier’ wordt genoemd. Toch huilen media over de wel vierhonderd miljoen die door het Pro/Volt-amendement op de wet niet is gedekt. Waar hoeveel dekking ontbeert Heinens box 3? Geen ‘peanuts’, maar een omvangrijk sinterklaascadeau voor de miljonairs en aangenomen door de rechtse partijen. Zeventien miljard.

Onafhankelijke journalistiek

De Raad voor Cultuur waarschuwde onlangs dat onafhankelijke journalistiek net zo van vitaal belang is voor de samenleving als de water- en stroomvoorziening.

Op de slechte de water- en stroomvoorziening hebben krantenredacties geen directe invloed. Maar hopelijk beseffen ze wel hoe belangrijk zij zijn voor het functioneren van de democratie en houden ze framing, spinnen, leugens, halve waarheden en verdraaiingen voortaan wat nauwkeuriger onder hun loep.

Voor het overige blijf ik van mening dat Tata geen 11 miljard subsidie moet krijgen, ook geen 2 miljard, maar net als het Italiaanse Taranto moet sluiten en vervolgens zijn rommel op eigen kosten opruimen. Pro?

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