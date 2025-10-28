Media, laat Wilders niet wegkomen met moslimhaat zonder weerwoord Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 367 keer bekeken • bewaren

Het tienjarige broertje van De Marker-journalist Wulan Bekker keek woensdag naar het Jeugdjournaal Verkiezingsdebat. Daar deed Wilders zijn welbekende hatelijke uitspraken over de islam, terwijl talloze kinderen - ook moslims, naar luisterden. Tot grote schok van velen, waaronder ook het broertje van Wulan, mocht Wilders vrijuit zeggen dat de islam niet samengaat met zaken als vrijheid, vrede:

"Ik heb geen probleem met moslims omdat ze moslim zijn. Ik heb een probleem met de religie, de ideologie die erachter zit, namelijk de islam. Omdat ik denk dat islam en vrede, islam en tolerantie, goed zijn voor elkaar, geen geweld gebruiken, respect hebben… Dat dat niet samengaat met de islam."

Het Jeugdjournaal bedankte Wilders voor zijn antwoord en ging vervolgens door naar het volgende onderdeel zónder hier een weerwoord op te geven. Dat moet anders, aldus Wulan.