Medewerkers Twitter nemen met honderden tegelijk ontslag vanwege Elon Musk

Honderden medewerkers van Twitter hebben vrijwel gelijktijdig hun ontslag ingediend. Dat gebeurde nadat Elon Musk iedereen binnen het bedrijf een ultimatum had gesteld: de komende tijd “hardcore” al je tijd en energie in een “Twitter 2.0” steken, of vertrekken. Veel medewerkers zijn inmiddels op de hoogte van de tirannieke grillen van hun nieuwe baas en besloten hun heil elders te zoeken. Twitter heeft uit pure wanhoop alle kantoren direct gesloten.

Volgens de New York Times en Washington Post hebben Musk en zijn team enkele medewerkers die kritiek voor de bedrijfsvoering zijn apart ontvangen in een poging deze mensen voor het bedrijf te behouden. Voor alle andere medewerkers geldt dat per direct de toegang tot de gebouwen is ontzegd en de personeelspassen niet meer werken. Dit zou gedaan zijn uit angst dat de medewerkers bij hun vertrek Twitter zullen saboteren.

Een week eerder had Musk per e-mail het hele bedrijf laten weten dat werken vanuit huis niet meer is toegestaan en dat iedereen verplicht vanaf kantoor moet werken. Wie daar problemen mee had, kon volgens Musk direct vertrekken. Deze week werden tientallen medewerkers ontslagen nadat ze kritiek hadden op de manier waarop Musk het sociale netwerk beheert. Daarna maakte Musk hen belachelijk op Twitter. Direct na zijn overname van Twitter had Musk al de helft van het toen 7500 personen tellende personeel ontslagen. Sommigen daarvan zijn daarna gevraagd toch weer terug te komen omdat ze belangrijk bleken te zijn.