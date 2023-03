Medewerkers politie op non-actief wegens stortvloed van racistische opmerkingen tijdens bezoek aan Parijs Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 346 keer bekeken • bewaren

Zes medewerkers van de politie zijn op non-actief gesteld nadat op sociale media een video verscheen waarop te horen was hoe ze zich racistisch en anderszins vernederend uitlieten tijdens een bezoek aan Parijs. De zes bezochten in hun vrije tijd de wedstrijd van Oranje tegen Les Bleus in de Franse hoodstad. Nederland verloor die match overigens met 4-0 van Frankrijk.

"Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie zijn van én voor iedereen. Het gedrag van deze collega's, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel", aldus politiechef Oost-Nederland Janny Knol tegenover de NOS.

De beelden zijn gemaakt vanuit een busje dat aan de noordrand van Parijs, waar grote armoede heerst, door een straat reed waar zoals iedere zaterdag een markt wordt gehouden die vooral wordt bezocht door migranten uit Afrika en Fransen met wortels in de overzeese gebieden. De inzittenden beklagen zich onder meer dat ze geen voorbijgangers zien met een witte huidskleur. Vervolgens beschuldigen ze zonder enige aanleiding de mensen die er hun handel drijven er van criminelen te zijn. Ze maken daarbij ook opmerkingen over het verbod op etnisch profileren. Een van de inzittenden beweert dat ze door "een dierentuin" rijden.

Of er onder de zes ook medewerkers zijn met een opsporingsfunctie wil de politie niet zeggen "om het onderzoek de ruimte te te geven". De beelden zijn op sociale media geplaatst door een fervent 'Oranje-fan' die ook met enige regelmaat in de media figureert. Of hijzelf tot de inzittenden behoorde is niet bekend. De posting is inmiddels verwijderd en het account gedeactiveerd.