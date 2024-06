Medewerkers klagen over Stasi-praktijken bij Ongehoord Nederland Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 601 keer bekeken • bewaren

Het lijken scènes uit Das Leben der Anderen, de beroemde film over de praktijken van de communistische inlichtingendienst Stasi die de burgers van de DDR bespiedde, maar het gebeurt gewoon op het Mediapark in Hilversum. De Telegraaf onthult dat medewerkers van de ultrarechtse omroep Ongehoord Nederland (ON) door de bedrijfsleiding stiekem in de gaten worden gehouden met camera's:

In januari en november waren er twee incidenten waarbij medewerkers constateerden dat ze werden gefilmd op de werkvloer. In een video – in bezit van De Telegraaf – is te zien hoe een camera een gesprek van een medewerker registreert op de redactie. Onder meer de vertrokken presentator Raisa Blommestijn confronteerde voorzitter Arnold Karskens en bestuurder Reinette Klever, nu beoogd minister voor Ontwikkelingshulp, met haar bevindingen. Karskens erkent dat er camera’s in en rond het pand van ON zijn gevestigd, maar bezweert dat deze ’uit’ staan tijdens werktijd. „We worden bedreigd en willen in het weekend en als er niemand is, toezicht houden.” Hij typeert het voorval in november als ’een foutje’. „Kan gebeuren. Veiligheid voor alles.”

Volgens De Telegraaf is het echter geen incident maar staande praktijk dat de medewerkers op afstand in de gaten worden gehouden bij de omroep die grossiert in paranoïde waanbeelden als bijvoorbeeld de extreemrechtse 'omvolkingstheorie'. Eerder dit jaar merkte een medewerker opnieuw op dat er opnames werden gemaakt met een spionagecamera. Toen de medewerker de camera in de redactieruimte uitzette gaf een technicus, die op afstand meekeek, opdracht het apparaat weer aan te zetten.

Privacy-experts vertellen de krant dat dergelijke praktijken bij wet verboden zijn, op zeer hoge uitzonderingen na. Bij beveiliging geldt de richtlijn dat het doel bereikt moet worden met zo min mogelijk inbreuk op de privacy.

ON schond eerder de privacy van NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang door haar ongevraagd te filmen tijdens een lunch en de beelden daarvan als promotiemateriaal te gebruiken. De Telegraaf constateert dat de angst bij medewerkers van ON zo groot is dat ze niet in het openbaar durven te reageren op de ongehoorde praktijken. Ze voelen zich onveilig en vrezen slachtoffer te worden van represailles.

Een oud-medewerker verklaart: "De omroep motiveert het gebruik van deze draadloze camera met de stelling dat ze bijdragen aan ieders veiligheid. Toch roept dit standpunt vragen op, aangezien het onduidelijk blijft waarom er specifiek voor dit soort apparatuur is gekozen en waarom deze naar de werkvloer zijn gericht in plaats van naar deuren en ramen, wat gebruikelijk is. Het gebruik van mobiele camera’s met microfoons suggereert dat ze voor meer doeleinden ingezet kunnen worden dan enkel het opnemen van beelden voor de veiligheid van medewerkers."

De Telegraaf achterhaalde dat er op de redactie minstens drie camera's zijn geïnstalleerd die ogen als geluidsboxen. Directeur Arnold Karskens erkent de aanwezigheid van de camera's maar beweert dat ze altijd uit gaan zo gauw een medewerker de redactievleoer betreedt. "Die worden op afstand uitgezet zodra iemand van ons binnenkomt. Vaak halen we ook nog de batterijen eruit."