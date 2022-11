ME ingezet bij rellen na overwinning Marokkaanse elftal Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

De ME is zondagavond ingezet bij overwinningsfeesten van de supporters van het Marokkaanse elftal. De viering liep in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam uit tot rellen.

Na de winst van het Marokkaanse elftal op België zijn in Amsterdam-West brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken op het Mercatorplein. De ME is ingezet om het plein vrij te maken. In Rotterdam, rond het Kruisplein, gooiden een groep van vijfhonderd jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. En op het Vaillantplein in de Haagse wijk Transvaal trokken supporters van het Marokkaanse elftal de autodeuren van voorbijgangers open. De ME werd ingezet toen de situatie begon te escaleren.

Tegen half acht was het weer rustig in het centrum van Rotterdam. Ook in Den Haag keerde rond kwart voor acht de rust terug. "Bij het ontruimen van het plein hebben de jongerenwerkers en buurtvaders goed geholpen", zegt de politie in Den Haag. Er zou een iemand aangehouden zijn, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt.

In de hoofstad van België brak de onrust al voor de wedstrijd uit. Jongeren gooiden in het centrum van Brussel met vuurwerk en flessen, sloegen met stokken en stichtten brandjes. Waterkanonnen, traangas en de ME werden ingezet om de jongeren uit elkaar te drijven.