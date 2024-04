Maxima organiseert Koningsdag-bingo

Koningin Maxima bracht dit weekend een bezoek aan Spijkers met Koppen. Daar vertelde ze hoe ze Koningsdag overleeft: ze organiseert een jaarlijkse bingo. “Wie het eerst een volle kaart heeft, die wint. Iedereen krijgt een bingokaart en dan is het gewoon afstrepen. ‘Burgemeester biedt gore lokale specialiteit aan’: check. ‘Laurentien is dronken voor half elf’: check. ‘Gesprekje over slavernijverleden zzzzz’: check. ‘Ik moet Maurits wegtrekken bij een groepje veel te jonge meiden': check."