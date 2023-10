‘Max Verstappen werd wereldkampioen in Doha, ondertussen financiert Qatar de terroristen van Hamas’

Waar zijn ze gebleven, de mensen die zich zo druk maakten om het WK in Qatar? Toen Max Verstappen deze maand wereldkampioen werd in datzelfde land, hoorde je ze niet, stelt Druktemaker Marcel van Roosmalen vast. “Niemand legde Max Verstappen een dag na de aanslagen ook maar een strobreed in de weg om in Doha wereldkampioen te worden. Niemand stelde vragen. Niemand deed moeilijk. Niemand verstopte zelfs maar een protestspeldje onder de shawl of de stropdas.”

“Ondertussen financiert Qatar de terroristen van Hamas, huisvest Qatar de leiding van Hamas en wordt de oorlog in Gaza vanuit Qatar gecoördineerd. Qatar praat met Hamas over de Israëlische gijzelaars zoals twee broers dat doen over een tweedehands auto. Waarom praten we nog met dit nepland, dit Texel van het Midden-Oosten, dit verlengstuk van het kwaad? Qatar is een vegetarische rookworst in de erwtensoep, het deugt niet, het stinkt.”