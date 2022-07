Max Verstappen-fans gaan zich te buiten aan seksisme, racisme en intimidatie

10 jul. 2022 - 14:37

Nou ja over die onsportieve fans zijn ook Engels hoor. Want die Hamilton fans konden er ook wat van tijdens een botsing van verstappen. Engelse en Nederlandse fans zijn gewoon bekende dronken horken. In het algemeen bedoel ik, daar kunnen Verstappen en Hamilton niet zoveel aan doen, buiten het aanspreken van de fans en hopen dat ze luisteren. Het is niet normaal en laat een probleem met opvoeding zien. Want drank laat de ware natuur zijn en dat is kennelijk voor veel sportfans in Nederland een hork. In triest, mocht altijd graag naar voetbal gaan als jongen en tiener, maar dat veranderde wel in jaren toen je steeds meer met de sommige fans begon te praten :( . Het is zo jammer.