Max Verstappen als de grote dikmaker

De Grand Prix zet het komende weekend Zandvoort en zeer wijde omgeving op stelten. Het circuit en ik hebben iets gemeen: we delen hetzelfde geboortejaar. We worden 75 en die leeftijd stemt tot nadenken. Het radioprogramma standpunt.nl probeerde vrijdagochtend de stem des volks te laten doorklinken over de toekomst van dit evenement. De grote vraag: als Max Verstappen vindt dat hij genoeg gewonnen heeft, wat dan? Stromen de fans nog steeds naar Zandvoort als hun kampioen niet meer achter het stuur plaatsneemt? Kan het er dan nog uit? De Grand Prix is hoe dan ook een commerciële onderneming. Die houdt geen schepen van bijleg in de vaart. De grote Max heeft geen duidelijke opvolger die op circuits overal ter wereld de driekleur hoog kan houden.