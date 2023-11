Massamoordenaar en oorlogscrimineel Henry Kissinger (100) overleden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 588 keer bekeken • bewaren

Amerika’s meest beruchte oorlogscrimineel Henry Kissinger is dood. De topdiplomaat en massamoordenaar overleed in zijn woning in Connecticut, zo laat zijn consultancyfirma weten. Kissinger werd 100 jaar oud.

Tussen 1969 en 1976 was Kissinger nationale veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken in de regeringen van presidenten Richard Nixon en Gerald Ford. In die functies overzag hij Amerikaanse militaire operaties die tussen de 3 en 4 miljoen mensen het leven kostten. Het Amerikaanse magazine Rolling Stone schrijft: ‘Daartoe behoren ook misdrijven die gepleegd zijn […] zoals in Cambodja en Chili, en nalatigheid, zoals het groen licht geven voor het Indonesische bloedvergieten in Oost-Timor; het bloedvergieten van Pakistan in Bangladesh; en het instellen van een Amerikaanse traditie van het gebruiken en vervolgens verlaten van de Koerden.’

Kissinger wordt onder meer geroemd als architect van de zogenoemde ‘ontspanningspolitiek’, wat leidde tot toenadering van Amerika tot China en Rusland, hoewel dit voornamelijk tot stand kwam door inspanningen van de toenmalig Franse president Charles De Gaulle. Kissinger zou daarnaast ook de man zijn die de liquidatie van de Chileense president Salvador Allende in gang zette. "Ik zie niet in waarom we aan de zijlijn moeten staan kijken hoe een land communistisch wordt door het onverantwoordelijke gedrag van de bevolking", aldus Kissinger na de staatsgreep. Allende werd dankzij Kissinger opgevolgd door dictator en massamoordenaar Pinochet.