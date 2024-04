Massamoord in Sydney vermoedelijk femicide, dader had het alleen op vrouwen gemunt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 340 keer bekeken • bewaren

Een man heeft zaterdag in een winkelcentrum in Sydney met een groot mes zes mensen vermoord en vele anderen verwond. Inmiddels is volgens de politie duidelijk geworden dat de dader het op vrouwen had gemunt. Van de zes dodelijke slachtoffers zijn er vijf vrouw, waaronder een 38-jarige moeder die trachtte het leven van haar negen maanden oude baby te beschermen. Het kind raakte zwaar gewond. Ook het merendeel van de gewonden is vrouw. Op beelden is te zien dat de dader mannen ontwijkt. Een vader die zijn gezin beschermt terwijl het zich uit de voeten maakt, wordt ongemoeid gelaten. Het dodelijke mannelijke slachtoffer is een beveiligingsmedewerker, een Pakistaanse vluchteling die sinds een jaar in Australië woont en moedig trachtte de aanvaller te stoppen. De politie speurt nog naar het motief voor de gewelddaad die plaatsvond op de eerste dag van de vakantie.

De dader is gedood door een politieagente die in de buurt aan het werk was en gewaarschuwd werd door het vluchtende publiek. Ze rende in haar eentje achter de dader aan en maande hem te stoppen. Toen hij zich omdraaide en haar wilde aanvallen schakelde ze hem uit. Volgens de politie en getuigen is daarmee zeker voorkomen dat de man meer slachtoffers maakte.

De 40-jarige dader was bekend bij de politie als iemand die al sinds zijn tienertijd met geestelijke gezondheidsproblemen kampte. Hij was een maand geleden in Sydney beland en leefde vermoedelijk in zijn auto. Het was bekend dat de man geobsedeerd was door messen. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat de man een half uur eerder nog rustig koffie dronk in een bar.

Femicide, de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn, is een misdrijf dat veel voorkomt maar in zijn aard traditioneel in de patriarchale samenleving wordt genegeerd. Door het specifiek te benoemen wordt duidelijk dat het probleem van gewelddadige vrouwenhaat onder mannen veel groter is dan voorheen werd aangenomen.