Massale sterfte dolfijnen en zeeleeuwen door opwarming oceaan drijft dierenredders tot wanhoop en tranen

CNN bericht over een verontrustend fenomeen aan de Californische kust. Daar spoelen in groten getale stervende zeeleeuwen en dolfijnen aan. De dieren zijn vergiftigd als gevolg van het opwarmen van de oceaan. Door het stijgen van de temperatuur neemt de groei van een giftige algensoort explosieve vormen aan. Die algen worden opgegeten door kleine dieren die vervolgens weer een prooi zijn voor zeeleeuwen en dolfijnen. Die kunnen niet tegen het gif. Ze krijgen beroertes en ademhalingsproblemen. CNN toont hoe dierenbeschermers trachten de dieren weer op te lappen. Maar zelfs als dat lukt is er een probleem, anders dan voorheen kunnen de dieren niet uitgezet worden want dan worden ze mogelijk opnieuw vergiftigd.