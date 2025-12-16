Massale boomsterfte dreigt in de Amazone door ontstaan hypertropisch klimaat Actueel Vandaag leestijd 1 minuten Bewaren

Het Amazone-regenwoud wordt bedreigd door omstandigheden die al tientallen miljoenen jaren niet meer zijn voorgekomen op aarde. Wetenschappers waarschuwen in Nature voor een ‘hypertropisch’ klimaat met meer hitte en droogte.

Als de mensheid er niet in slaagt om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen, zal er in het jaar 2100 op gemiddeld 150 dagen per jaar sprake zijn van een gevaarlijke combinatie van hitte en droogte. Ook in het regenseizoen in het voorjaar zullen dergelijke dagen vaker gaan voorkomen.

De gevolgen voor de bomen in het Amazonewoud, een belangrijke koolstofopslag, zullen dramatisch zijn. Massale sterfte dreigt. Het Amazone-woud slaat nu nog grote hoeveelheden CO2 op, maar dat absorptievermogen staat onder druk als gevolg van de opwarming van het klimaat.

Nu komt de combinatie van extreme hitte en droogte slechts enkele dagen per jaar voor. Als het bodemvochtgehalte met een derde daalt, stoppen de bomen met het vastleggen van koolstof en sterven ze af door gebrek aan voedingsstoffen. Ook ontstaan er luchtbellen in de boomsappen, die volgens de wetenschappers vergelijkbaar zijn met embolieën die bij mensen beroertes veroorzaken.