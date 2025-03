Massale afkeer van Elon Musk stuwt verkoop Chinese stekkerauto's omhoog, maar Nederlanders haken af Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 556 keer bekeken • bewaren

De verkoop van Tesla's stort in Europa volledig in. In de eerste twee maanden van dit jaar daalde het aantal afgezette zogeheten swasticars, vernoemd naar de voorliefde van Musk voor nazi's, met 58 procent. De meeste Europeanen hebben niet zo'n prettig gevoel bij de extreemrechtse ideologie die Musk uitdraagt. Zo probeert hij met zijn platform X en immense fortuin in verschillende landen ultrarechtse partijen aan de macht te brengen. De verkoop van Tesla's, ooit de populairste stekkerauto, valt overigens wereldwijd terug.

De door Trump zo gehate Chinese autofabrikanten doen het daarentegen juist erg goed, meldt Politico. Er werden er vorige maand 20.000 van verkocht, veel meer dan de 15.700 Tesla's. De concurrentie tracht handig een graantje mee te pikken van de weerzin die Musk oproept. In advertenties maakt een van de autofabrikanten duidelijk 'geen reizen naar Mars' te verzorgen. De afkeer van Musk en Tesla is het grootst in Duitsland. 94 procent van de Duitsers wil geen Tesla nadat Musk uitgebreid campagne voerde voor de extreemrechtse AfD.

In Europa stijgt de verkoop van elektrische auto's fors. In Nederland ligt dat anders. Het kabinet van klimaatcrisisontkenner Geert Wilders schrapt de financiële voordelen voor elektrische auto's waardoor die duurder worden dan fossiele voertuigen. "Nog maar 29 procent van de elektrische rijders denkt dat het kabinet echt wil dat Nederlanders elektrisch gaan rijden. Dit is een flinke afname ten opzichte van vorig jaar, toen de helft van de rijders hier nog van overtuigd was." De maatregel heeft een desastreus effect op de innovatie in Nederland. Als gevolg van het ultrarechste beleid zegt 60 procent in de toekomst af te zullen zien van een elektrische auto.