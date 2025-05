Massale acties lukken, nu moeten we volhouden en doorpakken Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Als we de machtsgreep van extreemrechts nog een halt toe willen roepen, is het nu of nooit.

Dit zijn angstaanjagende tijden. Dat gevoel wordt door veel mensen gedeeld. Hoe kan het ook anders, als je ziet wat er in de wereld gebeurt.

Overal ter wereld grijpt extreemrechts de macht. We zien in landen als de VS de gevolgen, waar burgerrechten en de rechtsstaat razendsnel worden afgebroken, de regering probeert gemarginaliseerde groepen uit te wissen, en mensen met een migratieachtergrond as we speak het slachtoffer worden van fascistische massadeportaties. Tegelijk gaat de Israëlische genocide in Palestina genadeloos door, met actieve steun van een lange lijst regeringen en radicaalrechtse politici.

Ook hier in Nederland zitten we met een extreemrechtse coalitie die openlijk de rechterlijke macht ondermijnt, de rechten van gemarginaliseerde groepen aanvalt, mensen met een migratieachtergrond wil deporteren, grondrechten zoals het demonstratierecht probeert af te breken, geweld tegen demonstranten aanmoedigt en de genocide in Palestina actief steunt.

Dit kan en mag niet zo doorgaan. We moeten het tij keren, voordat we nog harder een veel diepere afgrond instorten. Als we de machtsgreep van extreemrechts nog een halt toe willen roepen, is het nu of nooit.

Om dat te doen, moeten we massaal een grens trekken en duidelijk maken dat we dit niet accepteren. Een massaal tegengeluid laten horen tegen haat, tegen extreemrechts, tegen het moderne fascisme. En dat kan. Sterker nog: de afgelopen weken zien we dat het lukt.

Twee maanden terug liepen 20.000 mensen mee voor vrouwenrechten in de Feminist March. Een paar weken terug liepen 15.000 mensen mee in de mars tegen racisme en fascisme. En afgelopen zondag liepen meer dan 100.000 mensen door Den Haag tegen de Israëlische genocide in Palestina. Het was de grootste demonstratie in Nederland in meer dan twintig jaar. En wat extra opviel: bij al deze demonstraties vertelden heel veel deelnemers dat het hun allereerste keer bij een demonstratie was.

Het kan. Het lukt. Massale protesten lukken. Steeds meer mensen trekken een grens en sluiten zich aan. En de druk van deze demonstraties wordt door de politiek ook gevoeld. In de media en op Twitter werden vooral de laatste twee demonstraties door politici van alle coalitiepartijen gebagatelliseerd, belachelijk gemaakt en gedemoniseerd. Met andere woorden: we worden gezien, we worden gehoord, en we raken een snaar.

Maar om echt verandering teweeg te brengen moeten we nu doorpakken. Eén of twee protestmarsen zijn vrijwel nooit genoeg, ook nu niet. Demonstreren is werk van de lange adem. Daarom moeten we nu de druk hoog houden en die blijven opvoeren. En daarvoor moeten we nu vol blijven actievoeren. De straat op blijven gaan, ons blijven uitspreken, ruimte innemen. Net zolang tot de heersende politiek niet meer om ons heen kan.

En daarvoor hebben we iedere persoon nodig die op wat voor manier dan ook mee kan doen. Ook jou.

Dus aan iedereen die zondag meeliep met de Rode Lijn of een paar weken terug meeliep tegen racisme en fascisme: fantastisch dat je er was, dankjewel, maar hou het hier niet bij. Blijf alsjeblieft ook meedoen met de acties die nog gaan komen. En aan iedereen die er niet was: laat dit het laatste zetje zijn om ook in actie te komen. De Rode Lijn bestond uit honderdduizend mensen. Kom de volgende keer ook en wees nummer honderdduizendenéén. We kunnen dit alles een halt toeroepen. We zijn er nog niet, maar we kunnen er wel komen, als we allemaal nu massaal doorpakken en volhouden.

Komende zaterdag is de volgende grote actie. De Straat Op : een grote demonstratie tegen extreemrechts. De actie wordt ondersteund door meer dan honderdveertig(!) organisaties, en zeker duizenden mensen zullen de straat op gaan. 13:00 uur op de Dam in Amsterdam.

Ik doe ook mee. Zie ik jou daar ook?

Meer over de actie De Straat Op: https://destraatop.nu/

Hiernaast moet ook gezegd worden: De afgelopen grote marsen waren nooit zo groot geworden zonder de demonstranten die al vanaf het prille begin de straat op gaan voor deze zaken. Ook wanneer niemand naast hen staat, het hele land hen afbrandt en hun protest zelfs met geweld wordt neergeslagen. Hun werk is de fundering waarop deze massale protesten zijn gebouwd, en zij verdienen niets dan erkenning, respect en steun. Wij moeten ook naast hen staan. Juist zelfs.

Zoek daarom ook de verschillende actiegroepen op die zich inzetten tegen fascisme, tegen haat, tegen discriminatie en tegen de genocide in Palestina en andere genocides. Spreek ook je steun uit voor hen en hun acties, steun hen hoe je dat kan, en sluit zelf ook aan bij kleinere lokale demonstraties als je dat kan. Juist ook deze acties zijn fundamenteel en onmisbaar voor een massale protestbeweging, en elke deelnemer en elke bijdrage heeft impact.