Massale aanwezigheid satellieten van Elon Musk ontneemt wetenschap zicht op de ruimte Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 231 keer bekeken • bewaren

De enorme hoeveelheid satellieten die miljardair Elon Musk de ruimte in stuurt, hinderen de wetenschap. De duizenden Starlink-satellieten verstoren radiogolven en zorgen ervoor dat astronomen moeilijker het universum kunnen bestuderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse instituut voor radioastronomie (ASTRON).

De satellieten zorgen breedbandinternet over de hele wereld, veelal op afgelegen plekken of in oorlogsgebieden zoals Oekraïne en Jemen. Maar het grote aantal zorgt vervolgens voor andere problemen.

"Elke keer dat er meer van deze satellieten worden gelanceerd, zien we steeds minder van de hemel," zegt professor Jessica Dempsey, directeur van ASTRON, tegen de BBC.

"We proberen te kijken naar dingen als de jets, die worden uitgestoten door zwarte gaten in het centrum van sterrenstelsels. We kijken ook naar enkele van de vroegste sterrenstelsels, miljoenen en miljoenen lichtjaren ver weg, en naar exoplaneten," zegt Dempsey die benadrukt dat het zicht op deze fenomenen door Musk wordt ontnomen.

Er zijn naar schatting momenteel 6.402 Starlink-satellieten in een baan om de aarde, waarmee het bedrijf van Musk, SpaceX, veruit de grootste hemelvervuiler is. Ter vergelijking, de belangrijkste concurrent van SpaceX, OneWeb, heeft er minder dan 1.000. De komende jaren komen er van diverse particuliere bedrijven flink wat satellieten bij. Amazon, van miljardair Jeff Bezos, ontwikkelt bijvoorbeeld zijn eigen netwerk en hoopt de komende jaren minstens 3.000 satellieten te lanceren.