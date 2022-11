Massaclaim tegen Twitter namens elf miljoen Nederlanders wegens illegaal doorverkopen persoonsgegevens

Tussen 2013 en 2021 harkte MoPub persoonsgegevens binnen via duizenden apps, waaronder populaire namen als Buienradar, Wordfeud, Grindr, Flitsmeister en Duolingo. Door het verzamelen van de persoonsgegevens kregen de gebruikers advertenties op maat voorgeschoteld in de apps. Naar schatting heeft MoPub op die manier gegevens van tien miljoen volwassenen en een miljoen kinderen doorverkocht. De apps die in de app stores gratis genoemd worden, zijn dat volgens SDBN helemaal niet. In plaats van geld betaalden consumenten met hun privacy.