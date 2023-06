Massaal Servisch protest tegen nepnieuws en promotie geweld

In twintig jaar tijd zijn er niet meer zoveel Serviërs de straat opgegaan als de laatste weken. De demonstranten eisen hervormingen nadat er bij twee schietpartijen achttien mensen werden doodgeschoten. Begin mei schoot een 13-jarige jongen negen medescholieren en een beveiliger dood. Een dag later vermoordde een 21-jarige acht mensen.

De regering heeft volgens de actievoerders een klimaat gecreëerd waarin het extreme geweld kon plaatsvinden. De betogers willen dat de overheid de licenties intrekt van regeringsgetrouwe media die geweld verheerlijken en nepnieuws verspreiden. In realityshows krijgen veroordeelde moordenaars een rol en is te zien hoe mannen vrouwen in elkaar slaan, luidt de klacht. Ook eisen de demonstranten het aftreden van minister van Binnenlandse Zaken Bratislava Gašić.