Massaal protest maakt dat kabinet houding ten opzichte van Israëlische oorlogsmisdaden voorzichtig verandert

De ongekende wreedheid van de Israëlische regering tegen de Palestijnse bevolking, leidt tot toenemend verzet in de wereld. In Den Haag trokken zondag 100.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de passieve houding van het Nederlandse kabinet. Die massaliteit leidt er toe dat in Den Haag voorzichtig wat bakens verzet worden. Minster van Buitenlandse Zaken Veldkamp (NSC) trok aan de bel in de Europese Unie. Hij wil dat onderzocht wordt of Israël het humanitaire recht schendt. Zo ja, dan gaat de samenwerking tussen Brussel en Jeruzalem op de schop. Tegen alle verwachtingen in kreeg hij veel steun van andere EU-landen.