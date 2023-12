Massaal protest in Duitse stadions tegen sponsoring voetbalbond door roofkapitalist

Duitse voetbalfans zijn woest over het besluit van de nationale voetbalbond Deutscher Fußball-Bund (DFL) om in zee te gaan met een private equity fund, dat is de officiële benaming voor een type investeerder dat berucht is vanwege maatschappelijke verwoestingen. Een ook in Nederland bekend private equity fund is Blackrock die op grote schaal sociale huurwoningen heeft opgekocht. De investeerder krijgt in ruil voor een som geld een deel van de uitzendrechten over de komende 20 jaar.