Massaal links protest tegen rechtse wantoestanden in Frankrijk Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 63 keer bekeken • Bewaren

In meer dan duizend plaatsen in Frankrijk trekken scholieren, studenten, vakbondsleden en andere burgers deze zaterdag de straat op om te protesteren tegen onder meer de hoge brandstofprijzen, de slechte staat van het onderwijs, het oprukkend fascisme en de almaar toenemende armoede. 17 oktober is ook een markante dag omdat precies 65 jaar geleden in Parijs naar schatting 200 Algerijnse demonstranten om het leven kwamen door politiegeweld. Hun lichamen werden in de Seine gedumpt. Deze racistische slachting, ook bekend als het Bloedbad van Parijs, werd pas 20 jaar later door media geopenbaard.

Ook deze zaterdag is er weer sprake van veel politiegeweld. De Franse krant Libération meldt in een liveblog hoe de oproerpolitie in Parijs probeert te verhinderen dat demonstranten de verzamelplaats Place de la Republique kunnen bereiken:

Mensen worden samengedrukt, vertrapt, schreeuwen en zijn angstig. Een oude vrouw laat bijna haar bril vallen. Een ander fluistert tegen de ME: "Dit is schandalig!" Een man snauwt: "Verdomme, laat ons erdoor, we zijn geen beesten!! We hebben niets gedaan!" Maar nee. De politie besloot dat mensen moesten worden samengedrukt om een ​​van de grootste pleinen van Parijs te verlaten. Ze besloten om het plein een uur voor aanvang van de demonstratie met traangas te bestoken. Ze besloten ook om de menigte in te sluiten. Het slaat nergens op. Het enige wat we kunnen doen is getuige zijn van de concrete toepassing van een ernstige ontkenning van de democratie.

De politie ziet het anders aldus de krant:

Dezelfde bron meldde dat er sinds 13.00 uur enkele honderden gewelddadige personen, "voornamelijk van extreemlinks", op Place de la République aanwezig waren die naar verluidt "direct de politie" aanvielen met diverse projectielen, waaronder stenen. Traangas en een waterkanon werden ingezet om "deze gewelddadige acties te stoppen en andere demonstranten in staat te stellen zich bij de optocht aan te sluiten".

In Bordeaux kwam het al snel tot een confrontatie met de politie:

Een indrukwekkende stoet van enkele duizenden mensen, waaronder studenten, politieke en vakbondsactivisten en boeren, samen met talloze in het zwart geklede personen met bivakmutsen die anti-politieleuzen scandeerden, maar slechts een handjevol gele hesjes, vertrok echter eerder dan gepland en bereikte de eindbestemming in slechts enkele tientallen minuten. De manifestatie ontaardde al snel in directe confrontaties tussen radicalen en de politie, waarbij projectielen werden gegooid en traangasgranaten werden afgevuurd in de winkelstraten in het centrum van de stad rondom Place de la Bourse aan de oevers van de Garonne.

In Marseille, de tweede stad van het land, is het onrustig en heeft het bestuur om versterking van de ordetroepen gevraagd nadat het gemeentehuis en een politiebureau werden bestormd.

Verschillende demonstranten hebben zich verzameld op de Canebière en in het centrum. Diverse winkels zijn vernield, evenals de ramen van het politiebureau aan de Canebière, die zijn ingeslagen. Gedurende de dag waren er meerdere oproepen tot een demonstratie gedaan, met name om 14.00 uur. "Maar gezien de huidige chaos is het niet zeker of die doorgaat", voorspelt een middelbare scholier.

Spanningen in verschillende steden. De eerste acties zijn begonnen. In Lyon werden zaterdagochtend de eerste blokkades waargenomen en verschillende groepen werden door de politie uiteengedreven, meldt France 3 Auvergne Rhône-Alpes. In Rennes werden brandende barricades opgeworpen door demonstranten op de ringweg, meldt de prefectuur Bretagne. Ook in Marseille, Nancy en Lille ontstonden vanochtend vroeg blokkades.

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