Massaal en onnodig gebruik van AI is grote aanjager van de klimaatcrisis

De wereld gaat zoals bekend aan domheid ten onder maar kunstmatige intelligentie (AI) maakt dat proces nog erger. Het massaal en veelal zinloos gebruik van AI-apps als ChatGPT jaagt de klimaatcrisis verder aan. De populaire apps worden steeds vaker gebruikt als gewone zoekmachine. Dat is niet zonder gevolgen want dergelijke apps verbruiken tot 30 keer zoveel energie als gewone zoekmachines.

De Canadese AI-expert Sasha Luccioni waarschuwt voor de inzet van dergelijke apps voor domme taken. De modellen waar deze apps mee werken vereisen enorme rekenkracht waarvoor zeer krachtige computers nodig zijn die veel energie slurpen. Luccioni wijst er ook op dat een gewone zoekmachine informatie gewoon van het web plukt, bijvoorbeeld om te weten wat de hoofdstad is van een bepaald land, maar dat AI-software steeds zelf nieuwe informatie aanmaakt, wat veel meer energie kost. Volgens het International Energy Agency, verslond alle AI software in 2022 al twee procent van de totale wereldprodcutie aan elektriciteit.