Massa-aanklacht tegen Uber door klanten die slachtoffer werden van seksueel geweld

De vrouwen spannen een rechtszaak aan omdat het miljardenbedirjf al jaren op de hoogte is van de klachten maar niets onderneemt. Er worden nog 150 aanvullende klachten onderzocht om mogelijk toegevoegd te worden. Uber wil niet reageren, schrijft de NOS , maar maakte eerder bekend dat in 2019 en 2020 de klachtenregen die het bedrijf ontvangt in 3800 gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag betrof. In 2017 en 2018 lag dat nog een kwart hoger.

"Hoewel het bedrijf deze crisis van seksueel geweld in de afgelopen jaren heeft erkend, is de reactie traag en ontoereikend geweest, met gruwelijke gevolgen", aldus het Amerikaanse advocatenkantoor dat de zaak voorbereid. Uber houdt vol dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de chauffeurs omdat die niet in dienst zijn. Dat laatste is ook een van de redenen waarom het bedrijf omstreden is omdat daarmee onder meer arbeidsvoorwaarden worden omzeild. Uber is na kritiek wel overgegaan tot een vorm van screening van de chauffeurs.