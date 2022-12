Marokko-supporters vormen mensenketting om confrontaties te voorkomen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 901 keer bekeken • bewaren

Den Haag, 1 december 2022

In Antwerpen en Brussel gingen de supporters van het Marokkaanse elftal zaterdagavond de straat op om de overwinning op Canada te vieren. Deze keer bleven de vernielingen en opstootjes beperkt, mede dankzij volwassenen en jongeren die menselijke kettingen vormden om confrontaties voor te zijn.

Met de overwinning op Canada heeft Marokko voor het eerst sinds 1986 de groepsfase op een WK overleeft. Honderden jongeren kwamen samen in Brussel-Zuid om dit te vieren. ‘’De sfeer was uitgelaten, maar werd een beetje grimmig’’, versloeg VRT NWS-journalist Jens Franssen. ‘’Net op het moment dat de politie wilde ingrijpen, zag je heel wat jongeren en volwassenen een menselijke ketting vormen om die groep te vragen om het vredevol te houden en het niet opnieuw tot rellen te laten komen.’’ Dat werkte, waarna het nog even onrustig bleef maar uiteindelijk de rust weer keerde. Volgens Franssen was de mensenkring ‘het beeld van de avond’.

Ook in Antwerpen werd dezelfde methode gehanteerd. "De sfeer is uitgelaten, maar op het randje van grimmig. Het is feest en veel oudere mensen in de buurt proberen de jongeren te kalmeren en dat lijkt aardig te lukken’’, vertelde verslaggever Yves Borms ter plaatse. De Antwerpse politie bevestigde het verhaal van de VRT-journalist. "We willen de inzet van de jeugdwerkers en de burgervaders benadrukken, die in overleg met de politie zoveel mogelijk op de jongeren hebben ingepraat om escalatie te vermijden. Op een bepaald moment leverde dat een opmerkelijk beeld op ter hoogte van het Astridplein, waar een menselijke ketting vermeed dat een groep relschoppers de confrontatie met de politie aanging. Dat kunnen we alleen maar toejuichen."