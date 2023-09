Marokko getroffen door zware aardbeving: 632 doden Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Bij een zware aardbeving in Marokko zijn zeker 632 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn er tot nu toe meer dan driehonderd gewonden gemeld. De beving vond plaats in de omgeving van Marrakech. In de stad zijn gebouwen ingestort.

De NOS meldt:

De beving was even na 23.00 uur lokale tijd (middernacht in Nederland) en had volgens de Marokkaanse geologische dienst een kracht van 7,2. De Amerikaanse geologische dienst noemt een kracht van 6,8. Zo'n twintig minuten later was er nog een naschok met een kracht van 4,9.

De Europese Unie heeft bij monde van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, hulp aangeboden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er vooralsnog geen signalen dat er onder de slachtoffers ook Nederlanders zijn. Het ministerie zegt de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Demissionair premier Mark Rutte en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot hebben hun medeleven betuigd. Ook het koningspaar deed dat. In een verklaring laten koning Willem-Alexander en koningin Maxima weten:

"Marrakech en omgeving zijn getroffen door een verwoestende aardbeving. Wij leven mee met de families van de slachtoffers in Marokko en met de vele Nederlanders die nu in angst verkeren om hun dierbaren. U bent in onze gedachten."

Zowel de NOS als RTL Nieuws hebben extra nieuwsuitzendingen ingelast.