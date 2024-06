'Marokkaanse tieners keren terug naar Nederland' Actueel • 18-02-2013 • leestijd 2 minuten • 250 keer bekeken • bewaren

Marokkaanse topambtenaar verwacht dat stopzetten kinderbijslag migratiestroom zal veroorzaken

De Marokkaanse topambtenaar Mohammed Bernoussi zegt dat veel Marokkaanse kinderen met een Nederland paspoort terug naar Nederland keren. Dat heeft te maken met het kabinetsplan om de kinderbijslag van in buiten Europa woonachtige Nederlanders stop te zetten. De kinderbijslag was al verlaagd met 40 procent, maar als de kinderen weer in Nederland wonen zijn er geen financiële consequenties.

Vanavond zal er in Nieuwsuur aandacht worden besteed aan het onderwerp. Het gaat volgens Bernoussi om duizenden kinderen. Over de volledige stopzetting van de kinderbijslag voor kinderen buiten Europa zal de Eerste Kamer nog moeten stemmen. De maatregel zou 16 miljoen euro moeten opleveren.

Enkele duizenden kinderen in Marokko met een Nederlands paspoort worden volgend jaar mogelijk naar Nederland teruggehaald. Dat zegt topambtenaar Mohammed Bernoussi van het ‘Ministerie voor Marokkanen in het buitenland’ vanavond in een interview met Nieuwsuur. Het is volgens hem de consequentie van het voornemen van het kabinet Rutte om de export van kinderbijslag buiten de EU per 1 januari 2014 helemaal stop te zetten. De helft van de Europese landen heeft dat al gedaan. “De vaders hebben geen keus”, zegt Bernoussi.

Het gaat mogelijk om duizenden kinderen, vooral tieners. Eenmaal terug in Nederland, hebben ze weer recht op de volledige kinderbijslag. De kinderbijslag voor zo’n 4000 kinderen is 1 januari dit jaar al met 40 procent verlaagd naar het prijspeil van Marokko, net als de ANW-uitkeringen voor weduwen van gastarbeiders. Dat is gevolg van de ‘Wet Woonlandbeginsel’, een initiatief van het vorige kabinet dat in januari van kracht werd. De ons omringende landen voerden vergelijkbare wetten al eerder in.