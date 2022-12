Marokkaans-Nederlandse vrouw en kinderen bekogeld met uitwerpselen

7 nov. 2017 - 12:32

@ Stratemakeropzee/henk54 Blijkbaar mag je zeggen wat je wil. Mooi toch die vrijheid van meningsuiting? Mijn ervaring is dat zoiets op rechtse sites meestal niet zo is. Zeker als je een andere mening hebt als de moderator. Maar meer inhoudelijk; er zijn twee motieven voor eens uitspraak zoals: ik geloof er niets van, maar dat mag ik hier niet zeggen blijkbaar.. De ene is gewoon domheid. Een ander woord is er niet voor. Oogkleppen en blind voor het wangedrag van zijn of haar geestverwanten. De andere is kwaadaardigheid. Je zelf realiseren dat iets dergelijks walgelijk is en niet ondenkbaar is. Dan glashard het feit ontkennen en suggereren dat de slachtoffers eigenlijk daders zijn. Iets dergelijks gebeurde ook na de aanslagen in Parijs. Moslims die beweerden dat de moorden uitgevoerd waren door de Israëlische geheime dienst of in opdracht van die club. Ik verwijs daar doelbewust naar omdat ik veel overeenkomsten zie in het gedrag van extreem rechts en radicale moslims. Zo ook in deze context.