Markuszower en Stoffer redden Jetten Opinie

De oogst van dinsdag is bitterkruid. De jeune premier wordt afhankelijk van de zwartste reactie

Urenlang moest Rob Jetten zich teweerstellen tegen de kritische vragen en de voorstellen van de oppositie. Het moeilijkst had hij het met zijn plannen om de AOW-leeftijd extra te verhogen. Bij de sluiting van het pensioenakkoord in 20219 - na jaren moeizaam onderhandelen - was afgesproken dat dit juist niet zou gebeuren. Nu zien de samenleving en de burgers hoe de overheid als het zo uitkomt eenzijdig contracten verbreekt.

Dat is stevige kritiek. Dan kun je niet zo gemakkelijk een inhoudelijk antwoord uit je mouw schudden. Toch lukte het Jetten moeiteloos zich de critici van het lijf te houden. Hij begon gewoon over iets anders. Of liever gezegd: hij verschoof het onderwerp zodat hij de kritische vragen kon ontwijken. Dat deed Jetten ook enkele malen bij debatten over de bezuinigingen op de zorg en de verhoging van het eigen risico, die nog meer mensen van specialistische zorg af zullen houden omdat ze er gewoon het geld niet voor hebben. Jetten reageerde op zulke kritiek met uitgebreide betogen over de wachtlijsten in de zorg en hoe ze daar aan gingen werken. Alleen Jimmy Dijk van de SP liet zich daardoor niet afbluffen. Hij reageerde op zulke betogen met: “Dat is geen antwoord op mijn vraag”.

Daarmee is uitgetekend wat voor een nieuwe premier we zullen krijgen: iemand die veel lacht, die veel praat maar geen antwoorden geeft en liever om vragen vanuit de samenleving heen draait. Aan welke voorganger doet dit ook al weer denken?

Een motie tegen de verhoging van de AOW-leeftijd werd, zoals het dan heet, met een nipte meerderheid verworpen. Alle leden van de coalitiefractie stemden voor. Daar waren geen dissidenten. Dat is ook een indicatie voor de toekomst: met zijn 66-en zullen zij aan een strenge fractiediscipline worden onderworpen. Anders komt de meerderheid die zich in de late avond van woensdag aftekende in gevaar. De coalitie kreeg steun van de SGP en de groep Markuszower. 76 stemmen tegen, motie verworpen. JA21 ontbrak op dit appel. Maar dat is vast voor deze ene keer. Er zijn nog gelegenheden genoeg om samen met de coalitie Jesse Klaver terug naar zijn hok te sturen.

Nieuwe toekomstvoorspelling: Markuszowers bende van zeven heeft electoraal geen enkele toekomst want deze keuze voor een verhoogde pensioenleeftijd zal met ingang van de volgende peiling streng worden afgestraft. Chris Stoffer van de SGP zal voor zijn steun een hoge prijs bedingen: alles wat te maken heeft met abortus of een zelfgekozen levenseinde zal taboe blijven in het kabinet. Bijvoorbeeld. Anders wordt, zo zei hij al, die steun ingetrokken. De meest verlichte liberale hervormingspartij van Nederland afhankelijk van de zwartste reactie met en zonder bijbel.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie is voorgesteld voor het toestaan van nieuwe winningen.