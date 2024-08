Marktlui balen van pinnen omdat banken er veel geld voor rekenen

Met contant geld betalen is gratis maar pinnen is dat niet. Al hebben de meeste mensen geen idee van de hoge kosten. Het AD schrijft in een reportage dat marktkooplui stevig balen van pinnen. de kosten er van lopen op tot honderden euro's per maand. Ze roepen op niet te pinnen maar het tij lijkt niet te keren. Klanten vinden het vooral lekker makkelijk. Alleen Duitsers snappen het, die zijn gewend het pinnen te mijden.

Een fruithandelaar zegt tegen de krant: "We gaan een bordje neerzetten met: pinnen mag, liefst contant, want het loopt een beetje de spuigaten uit." Hij krijgt elke maand een rekening van de bank voor de 'kosten' en die bedraagt steevast een paar honderd euro. Vooral bij de kleine bedragen is het bijna niet meer lonend. Probleem is dat de onwetende klanten geen idee hebben van die bankierspraktijken. "Ze hebben gewoon geen contant geld meer op zak. En ze denken dat pinnen voor ons gratis is. Maar als ik een appel verkoop van 65 cent, hou ik er niet veel van over als je de inkoopprijs én die transactiekosten er vanaf trekt."