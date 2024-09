Marktleider verkocht illegale fatbikes met te zware motoren

“Het motorvermogen van een fatbike mag op 250 watt liggen. La Souris verkocht fatbikes van 500 of zelfs 750 watt als ‘begrensde 250 watt e-bikes’. En dat mag niet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nam in augustus nog 1100 fatbikes in beslag. Het is voor klanten lang niet altijd duidelijk of de fatbike wel of niet legaal is. En dat leidt tot problemen. Want rijden op de openbare weg met een illegale fatbike betekent dat je niet verzekerd bent en kan voor de consument een strafbeschikking en beslaglegging tot gevolg hebben. Muis en La Souris zouden dit welbewust hebben gedaan en jarenlang te zware, illegale fatbikes hebben verkocht als legale fatbikes. Klanten reden daardoor - zonder dat ze daar altijd van de op hoogte waren - rond op ongekeurde bromfietsen.”