Mark Rutte vindt Poetin eigenlijk maar een lulletje

Demissionair premier Mark Rutte is niet onder de indruk van de Russische president Vladimir Poetin als persoon. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer toen het ging over volhardendheid van Poetin in de oorlog in Oekraïne. Dat meldt ANP. "Overschat nou niet Poetin mentaal. Ik heb met de man heel veel gesproken. Dat is geen sterke man, dat is geen sterke vent."