Mark Rutte is een uniek fenomeen en PvdA-GroenLinks zijn in de val gelokt met pensioenwet

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De Nederlandse samenleving verdrinkt bijna onder de vele crisissen. Waarvan de oorzaak te herleiden is tot één of meerdere kabinetten onder leiding van VVD-premier Rutte. Een premier met twee klinkende records op zijn naam. Hij is niet alleen de langstzittende premier van Nederland. Maar ook de premier onder wie het vertrouwen en geloof in de politiek onder burgers nog nooit zo laag is geweest.

Via het openbaren van het beroemde velletje papier met daarop geschreven de tekst functie elders weten we dat Rutte veel energie steekt in het verwijderen van zijn politieke opponenten. Of juist het nabij halen ervan. Pieter Omtzigt viel in de eerste categorie. Het dicht naar zich toe trekken van zijn politieke opponenten is bij velen minder bekend. Die tactiek heeft Rutte met D66 leider Kaag in de formatie van 2021 toegepast. Om PvdA en GroenLinks in zijn regering te kunnen krijgen.

Die poging mislukte destijds maar in 2023 is wel iets anders tegen deze onderbelichte feiten opgevallen. De impact van dit uit het brein van politicus Rutte ontstane idee om zijn macht te versterken met het zogenaamde linkse blok. Als in sommige situaties welkome steun voor zijn beleid. Ik doel dan op de “slippendragers” rol die de PvdA en GroenLinks voor Rutte IV vervullen in het debat over de nieuwe pensioenwet in de Eerste Kamer. Nadat ze in de Tweede Kamer de coalitie ook al aan een meerderheid hadden geholpen.

Zoals het er nu uitziet zullen PvdA en GroenLinks vóór de pensioenwet gaan stemmen. Een andere keuze is er voor hen ook niet meer om nog aan het gepensioneerde deel van hun achterban geloofwaardig uit te kunnen leggen.

Nadrukkelijk is namelijk in de Senaat door de PvdA-woordvoerder tegen kritische oppositie senatoren gemeld dat het niet doorgaan van de nieuwe wet en terugvallen op de oude wet schrikbarende dekkingstekorten bij de fondsen zou opleveren. Vanwege de reeds uitgevoerde indexaties van de meeste pensioenfondsen begin 2023. Vooruitlopend op het met succes aannemen van de nieuwe pensioenwet in de Eerste Kamer. Een met steun van de PvdA en GroenLinks politiek volledig gecontroleerd gokje derhalve. Met als inzet 1.500 miljard euro gespaard pensioenvermogen.

Bekend is dat vele politici/bestuurders nauwe banden hebben met de grootste pensioenfondsen. De CDA-senator en woordvoerder mevrouw Oomen is zo’n pensioenbestuurder. Het debat in de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet is dus feitelijk voor de meerderheid in de Senaat een debat geweest voor de bühne. Alleen een uniek politiek fenomeen als Mark Rutte kan zo’n geraffineerd politiek strategisch spel bedenken en vervolgens ook uitvoeren. Zonder dat de slachtoffers dat zelf tijdig door hebben!